Общество

В Волгограде виновник ДТП с троллейбусом остался без прав

Общество 05.05.2025 18:23
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05.05.2025 18:23


Дзержинский районный суд Волгограда оставил без прав 21-летнего владельца автомобиля «Лада Приора», который сбежал с места дорожно-транспортного происшествия. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу районного суда, ходить пешком начинающему автолюбителю придется на протяжении года.

Установлено, что 17 марта нынешнего года молодой человек, двигаясь по улице Рокоссовского, совершил столкновение с троллейбусом, принадлежащим МУП «Метроэлектротранс», после чего покинул место происшествия. 

В суде волгоградец раскаялся в содеянном. Также он пояснил свое поведение тем, что заволновался и посчитал ДТП незначительным. 

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