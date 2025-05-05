Общество

Городок типа «Манхеттен» построят за 55 млн руб. ко Дню поля под Волгоградом

Общество 05.05.2025 12:50
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05.05.2025 12:50


В Волгоградской области ищут подрядчика, готового помочь с обустройством инфраструктуры для проведения всероссийского Дня поля. Как сообщает ИА «Высота 102», власти собираются построить в Среднеахтубинском районе временные павильоны премиум-класса с использованием быстровозводимых конструкций типа «Манхеттен» одного из российских производителей. 

Согласно проектно-сметной документации, специалистам предстоит возвести зал пленарного заседания площадью не менее 900 кв. метров, оборудованный для параллельного проведения трёх сессий. Кроме того, здесь разместятся зал спикеров, зал администрации Волгоградской области и зал для СМИ.

Рядом появится шатёр для регистрации участников площадью порядка 200 кв. метров, а также павильон для проведения переговоров площадью порядка 225 метров.

Последний вместит два кабинета, непосредственно переговорную, общую зону, кухню, зону для приёма пищи и уборную.

Все быстровозводимые здания должны быть обустроены на месте силами подрядной организации. Кроме того, исполнителю предстоит предоставить и оборудование, а также мебель, необходимую для функционирования зон.

Отметим, на обустройство городка из бюджета выделено 55 млн рублей. 

Ранее редакция сообщала, что в 2025 Волгоградская область примет всероссийский День поля. Мероприятие пройдёт с 3 по 5 июня на территории КФХ «Чердынцева П.В.» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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