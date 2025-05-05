В Волгограде до 9 мая закроют въезд на Мамаев курган





В Волгограде вечером 6 мая в связи записью телеконцерта ограничат доступ на Мамаев курган для посетителей. Об этом предупредили жителей Волгограда и туристов в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

По данным пресс-службы музея, временные ограничения для посетителей будут действовать до 22.00 6 мая.

С этого же дня и до 9 мая запретят заезд транспорта на Мамаев курган со стороны улицы Рокоссовского.

Напомним, что на Мамаевом кургане проходят съемки концерта с участием Юрия Башмета, Ильдара Абдразакова, Всероссийского юношеского симфонического оркестра и Большого сводного хора. Организаторы концерта: Русское концертное агентство, телеканал «Россия» при поддержке Национального центра исторической памяти при Президенте РФ и администрации Волгоградской области.