На матч между сборными России и Сирии продано 30 тысяч билетов

На товарищеский матч между сборными России и Сирии, который пройдет 19 ноября на «Волгоград Арене», продано на данный момент 30 тысяч билетов, сообщает V102.RU со ссылкой на «РБ Спорт».
Как сообщает источник, предстоящая международная игра будет посвящена очередной годовщине контрнаступления советской армии в Сталинградской битве во время Великой Отечественной, которое началось 19 ноября 1942 года.
Болельщиков перед поединком ожидает яркая предматчевая шоу-программа, выступления известных артистов, автограф-сессия с участием экс-футболистов сборной России — Евгения Алдонина, Валерия Есипова, Павла Погребняка и Дениса Глушакова и многие другие приятные сюрпризы от РФС.
Напомним, что в прошлом году встреча в Волгограде между сборными России и Кубы собрала 40 706 человек. Всего стадион может вместить 44 600 зрителей.
Матч Россия-Сирия 19 ноября на «Волгоград Арене» начнется в 19-30 ч.
Фото из архива V102.RU