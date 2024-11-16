Спорт

«Динамо-Синара» с разницей в два мяча проиграло «Ладе»

Спорт 16.11.2024 20:20
0
16.11.2024 20:20


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 16 ноября,  в очередном туре предварительного этапа женской Суперлиги на выезде уступили тольяттинской «Ладе» со счетом 31:33. Бело-голубые потерпели очень обидное поражение в матче с прямым конкурентом и не смогли одержать третью победу подряд, сообщает V102.RU.

Перед очной встречей «Лада» опережала волгоградскую команду всего на два балла и находилась на одну строчку выше в турнирной таблице. Поэтому цена победы сегодня на промежуточном отрезке была высока для обоих коллективов. Счет в поединке открыла Анастасия Шкитина в позиционном нападении. В следующей атаке хозяйки сравняли — отличилась Ольга Фомина. Практически весь первый тайм соперники поочередно выходили вперед, но далеко ни одной из команд отрываться не удавалось. На седьмой минуте тольяттинская гандболистка Елизавета Малашенко с пенальти сделала счет 3:3, а затем «Лада» впервые в сегодняшней встрече вышла вперед после заброшенного мяча в исполнении Натальи Решетниковой в быстром отрыве. Вскоре голевым действием отметилась Екатерина Долматова, а на десятой минуте семиметровый реализовали уже гости — точное попадание оказалось в активе Анастасии Шкитиной, которая в очередной раз вывела команду вперед — 5:4.

Борьба за инициативу шла до самого перерыва. Стоит отметить и яркую игру, которую сегодня продемонстрировала голкипер «Синары» Мария Дувакина. Вратарь волгоградского коллектива отразила несколько острых бросков соперниц, не дав им убежать в отрыв в счете. За пять минут до перерыва наставник бело-голубых Евгений Дмитриев взял тайм-аут, после которого волгоградки сразу заработали право на пенальти. К сожалению, на этот раз с точки промахнулась Шкитина. Со временем тольяттинские спортсменки стали лидировать с разницей в два мяча. Однако до конца первой половины динамовки успели отыграться. Дважды подряд с семиметровых была точна Виктория Турусина, установившая окончательный результат тайма — 14:14.

На старте второй половины большинство реализовала София Романенко. Вскоре Анастасия Шкитина забросила дважды подряд. В целом динамовки провели очень яркую вторую тридцатиминутку, показав высокую самоотдачу и хороший уровень реализации моментов. Гости владели преимуществом и имели отличные шансы на итоговый выигрыш.

На 53-й минуте Арина Безбабных сделала счет 30:27 в пользу «Динамо-Синары». Казалось, что теперь все находится в руках волгоградских исполнительниц, которым нужно было не совершить ошибок и не подпустить соперниц к себе. Но, к сожалению, провала избежать не удалось. После взятого тайм-аута главным тренером «Лады» Екатериной Маренниковой ее подопечные совершили мощнейший ключевой рывок, забросив пять безответных мячей подряд.


Подшефные Евгения Дмитриева в самый ответственный момент оказались в роли догоняющих. Софии Романенко на последней минуте удалось отметиться лишь голом престижа. Несмотря на огромные усилия и максимальный настрой гостей, «Лада» переиграла «Динамо-Синару» в упорной битве со счете 33:31 и оторвалась от оппоненток на четыре очка в турнирной таблице.

Если в активе Марии Дувакиной по итогам матча оказалось 15 спасений, то ее коллега по амплуа из стана хозяек Юлия Кунцевич совершила 12 сейвов и также внесла большой вклад в сегодняшнюю викторию тольяттинок. Лучшими бомбардирами встречи стали Елизавета Малашенко из «Лады» и Екатерина Долматова из «Динамо-Синары». На счету обеих спортсменок — по семь точных выстрелов.

Теперь женская Суперлига уходит на перерыв, связанный с матчами сборных. 5 декабря «Динамо-Синара» на «Динамо Арене» сыграет с московским «Лучом».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Лада» Тольятти vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
16.11.2024 17:29
Спорт 16.11.2024 17:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.11.2024 15:34
Спорт 16.11.2024 15:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.11.2024 12:23
Спорт 16.11.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.11.2024 09:28
Спорт 16.11.2024 09:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.11.2024 21:25
Спорт 15.11.2024 21:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.11.2024 19:32
Спорт 15.11.2024 19:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.11.2024 17:20
Спорт 15.11.2024 17:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.11.2024 06:09
Спорт 15.11.2024 06:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.11.2024 21:06
Спорт 14.11.2024 21:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.11.2024 14:27
Спорт 13.11.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.11.2024 12:02
Спорт 12.11.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.11.2024 21:30
Спорт 11.11.2024 21:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.11.2024 17:53 Реклама
Спорт 11.11.2024 17:53 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
11.11.2024 16:08
Спорт 11.11.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.11.2024 22:32
Спорт 10.11.2024 22:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:35
Создателя отсыпанных мусором участков в поселке Царицын накажут на 1,7 млн рублейСмотреть фотографии
20:48
Мужчина погиб из-за непотушенной сигареты в частном доме на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:20
«Динамо-Синара» с разницей в два мяча проиграло «Ладе»Смотреть фотографии
19:38
Бастрыкин снова обратил внимание на жителей многстрадальной трехэтажки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
19:01
«Нужно жалеть не шипы, а себя»: мастер шиномонтажного сервиса - об очередях в дни жестянщиковСмотреть фотографии
18:25
Под Волгоградом студенты и школьники пошли по стопам сталинградских красноармейцевСмотреть фотографии
17:29
«Это надо увидеть»: «Ротор» обыграл «Аланию» в Грозном со счетом 3:1Смотреть фотографии
17:20
В Волгограде скончался 46-летний депутат гордумы Николай БелоусСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде участковый спас женщину от падения с окнаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:02
Власти заявили об увеличении надоев в регионеСмотреть фотографии
15:34
На матч между сборными России и Сирии продано 30 тысяч билетовСмотреть фотографии
15:04
«Покупки приносят быструю радость»: зачем волгоградские шопоголики скупают кипы ненужных вещейСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области сотрудница ПВЗ вынесла вещей на 111 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:29
Губернатор Бочаров встретился с представителями Православной ЦерквиСмотреть фотографии
13:03
Волгоградец «инвестировал» на счет лжеброкера 7 млн рублейСмотреть фотографии
12:23
Семь ключевых игроков сборной Сирии не приедут в ВолгоградСмотреть фотографии
11:59
В Волжском подполковник юстиции рассказал об опасностях в профессии следователяСмотреть фотографии
11:19
«Раздражению в этом деле не место»: волгоградская сиделка без прикрас рассказала о рабочих будняхСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде пьяный водитель «четырнадцатой» снес пешехода: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
Был без прав: стали известны подробности ДТП c тремя авто на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:28
«Ротор» 16 ноября сыграет с «Аланией» в Грозном без двух сборниковСмотреть фотографии
08:49
В Волгограде таксист целый год в неведении проездил с чужими номерамиСмотреть фотографииCмотреть видео
07:56
В Волгоградской области выходные пообещали быть скользкими и туманнымиСмотреть фотографии
07:13
В Волгограде гранитные плиты у подножия Мамаева кургана обновят за 17 млн рублейСмотреть фотографии
21:25
«Динамо-Синара» сыграет с «Ладой» в Тольятти 16 ноябряСмотреть фотографии
21:07
Невероятное везение лихача на тонированном авто попало на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:30
Волгоградцам из разрушающегося дома на ул. Удмуртской спешно вручили ключи от новых квартирСмотреть фотографииCмотреть видео
20:19
Сарептский затон Волги на юге Волгограда покрылся нефтяной пленкойСмотреть фотографии
20:00
А разве так можно? Ноу-хау от коммунальщиков Ерзовки обескуражило жителей поселкаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:32
Газон «Волгоград Арены» готовят к матчу России и СирииСмотреть фотографии
 