«Динамо-Синара» с разницей в два мяча проиграло «Ладе»





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 16 ноября, в очередном туре предварительного этапа женской Суперлиги на выезде уступили тольяттинской «Ладе» со счетом 31:33. Бело-голубые потерпели очень обидное поражение в матче с прямым конкурентом и не смогли одержать третью победу подряд, сообщает V102.RU.

Перед очной встречей «Лада» опережала волгоградскую команду всего на два балла и находилась на одну строчку выше в турнирной таблице. Поэтому цена победы сегодня на промежуточном отрезке была высока для обоих коллективов. Счет в поединке открыла Анастасия Шкитина в позиционном нападении. В следующей атаке хозяйки сравняли — отличилась Ольга Фомина. Практически весь первый тайм соперники поочередно выходили вперед, но далеко ни одной из команд отрываться не удавалось. На седьмой минуте тольяттинская гандболистка Елизавета Малашенко с пенальти сделала счет 3:3, а затем «Лада» впервые в сегодняшней встрече вышла вперед после заброшенного мяча в исполнении Натальи Решетниковой в быстром отрыве. Вскоре голевым действием отметилась Екатерина Долматова, а на десятой минуте семиметровый реализовали уже гости — точное попадание оказалось в активе Анастасии Шкитиной, которая в очередной раз вывела команду вперед — 5:4.

Борьба за инициативу шла до самого перерыва. Стоит отметить и яркую игру, которую сегодня продемонстрировала голкипер «Синары» Мария Дувакина. Вратарь волгоградского коллектива отразила несколько острых бросков соперниц, не дав им убежать в отрыв в счете. За пять минут до перерыва наставник бело-голубых Евгений Дмитриев взял тайм-аут, после которого волгоградки сразу заработали право на пенальти. К сожалению, на этот раз с точки промахнулась Шкитина. Со временем тольяттинские спортсменки стали лидировать с разницей в два мяча. Однако до конца первой половины динамовки успели отыграться. Дважды подряд с семиметровых была точна Виктория Турусина, установившая окончательный результат тайма — 14:14.

На старте второй половины большинство реализовала София Романенко. Вскоре Анастасия Шкитина забросила дважды подряд. В целом динамовки провели очень яркую вторую тридцатиминутку, показав высокую самоотдачу и хороший уровень реализации моментов. Гости владели преимуществом и имели отличные шансы на итоговый выигрыш.

На 53-й минуте Арина Безбабных сделала счет 30:27 в пользу «Динамо-Синары». Казалось, что теперь все находится в руках волгоградских исполнительниц, которым нужно было не совершить ошибок и не подпустить соперниц к себе. Но, к сожалению, провала избежать не удалось. После взятого тайм-аута главным тренером «Лады» Екатериной Маренниковой ее подопечные совершили мощнейший ключевой рывок, забросив пять безответных мячей подряд.





Подшефные Евгения Дмитриева в самый ответственный момент оказались в роли догоняющих. Софии Романенко на последней минуте удалось отметиться лишь голом престижа. Несмотря на огромные усилия и максимальный настрой гостей, «Лада» переиграла «Динамо-Синару» в упорной битве со счете 33:31 и оторвалась от оппоненток на четыре очка в турнирной таблице.

Если в активе Марии Дувакиной по итогам матча оказалось 15 спасений, то ее коллега по амплуа из стана хозяек Юлия Кунцевич совершила 12 сейвов и также внесла большой вклад в сегодняшнюю викторию тольяттинок. Лучшими бомбардирами встречи стали Елизавета Малашенко из «Лады» и Екатерина Долматова из «Динамо-Синары». На счету обеих спортсменок — по семь точных выстрелов.

Теперь женская Суперлига уходит на перерыв, связанный с матчами сборных. 5 декабря «Динамо-Синара» на «Динамо Арене» сыграет с московским «Лучом».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев