Общество

«Трещит по швам?»: волгоградцев встревожило состояние путепровода на площади Возрождения

Общество 18.11.2024 20:47
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18.11.2024 20:47


В редакцию «Высоты 102» обратились горожане, которых встревожили трещины, пересекающие в нескольких местах дорожное полотно путепровода на площади Возрождения в Краснооктябрьском районе Волгограда.

- Глубокие трещины в нескольких местах пересекают дорогу от одной стороны моста до другой. Транспортный поток здесь высокий, поэтому некоторые трещины уже трансформируются в ямы. С учетом того, что сейчас на этом мосту сделали остановку скоростного трамвая, то становится еще страшнее. Вдруг это небезопасно? Вдруг мост трещит по швам? - задаются вопросом волгоградцы.


Путепровод на площади Возрождения, который проходит через железную дорогу, капитально отремонтировали в декабре 2012 года. Тогда строители обновили и укрепили нижние опоры моста, а потом отремонтировали и привели в надлежащее состояние верхнюю часть путепровода. Капремонт провели на четырех пролетах моста протяженностью 58 метров и шириной почти 40 метров. 

Сегодня на дорожном полотне верхней части путепровода действительно образовались трещины, вполне вероятно, на стыках пролетов. 


- Данные дефекты появились на асфальтобетонном покрытии, целостность несущих конструкций искусственного сооружения не нарушена, угрозы для участников дорожного движения нет. Работы по восстановлению асфальта будут проведены муниципальными дорожными службами в рамках мероприятий по текущему содержанию объектов улично-дорожной сети с учетом погодных условий, - так прокомментировали состояние путепровода в администрации Волгограда.



Опасения, к слову, вызывает и скрытая от глаз волгоградцев нижняя часть путепровода. На некоторых опорах, как видно на фотографиях, также появились глубокие трещины. Также здесь видны следы от протечек и начавшиеся разрушительные процессы.



Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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