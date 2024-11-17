Волгоградские ватерполистки дома дважды проиграли «Буревестнику»





Ватерполистки волгоградского «Спартака» в седьмом туре женского чемпионата России в домашнем бассейне дважды уступили «Буревестнику» из Нижнего Новгорода со счетом 11:13 и 12:15, сообщает V102.RU.

В первой игре счет открыли хозяйки — забросила Дарья Герзанич в большинстве. После этого гости отличились трижды подряд, захватив преимущество в два мяча. До перерыва нижегородские спортсменки контролировали ситуацию, выиграв стартовый период со счетом 6:3. В начале второй четверти игроки «Буревестника» Татьяна Черкасова и Анна Арбузова увеличили отрыв до пяти голов. Затем волгоградки преуспели в атаке в результате точных попаданий Анастасии Федотовой и Татьяны Метревели. В третьей восьмиминутке Метревели и Наталия Бронникова сократили отставание до минимума, но после этого гости увеличили темп, снова забросив трижды подряд и убежав в комфортный отрыв. В заключительном отрезке матча красно-белые предпринимали активные попытки отыграться, но «Буревестник» довел дело итоговой победы со счетом 13:11.

Во втором матче гости почти сразу после начала вышли вперед. Затем сравняла Татьяна Метревели. Вскоре нижегородский клуб захватил инициативу и стал лидировать — 4:2. «Буревестник» уверенно наращивал преимущество, которое перед последней четвертью составляло солидные шесть голов. Только в заключительной восьмиминутке спартаковские исполнительницы заметно прибавили в атакующих действиях и реализации. За красно-белых в последнем периоде отметились трижды Анастасия Федотова, дубль оформила Дарья Герзанич и по разу забросили Анастасия Стерликова и Полина Кириленко. Однако и «Буревестник» разыгрался в атаке, оформив четыре точных попадания. В итоге команда из Нижнего Новгорода выиграла со счетом 15:12.

«Буревестник» после двойного успеха закрепился на втором месте в турнирной таблице, а волгоградские ватерполистки остались на седьмой позиции с 16-ю очками.