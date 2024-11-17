Бояринцев рассказал, в чем «Ротор» «нашел свое счастье» в победном матче с «Аланией»





Главные тренеры «Ротора» и «Алании» Денис Бояринцев и Спартак Гогниев накануне, 16 ноября, подвели итоги матча 19-го тура Первой лиги, в котором волгоградский клуб на выезде обыграл коллектив из Владикавказа со счетом 3:1, сообщает V102.RU.

Денис Бояринцев признал, что победа его подопечным далась непросто.

- Несмотря на счет, игра получилась очень сложная. Во втором тайме счет был комфортный, мы больше оборонялись. Самое главное, что мы превзошли «Аланию» в реализации моментов. Наконец-то первые забили, создали хорошее количество моментов. Конечно, сегодня очень важна была реализация. «Алания» хорошая, техничная и играющая команда, в отличие от многих пытается придерживаться комбинационного стиля. Всегда непросто играть против таких соперников. Мы сегодня хорошо сработали в прессинге. Особенно в первом тайме, хорошо переходили в быстрые ответные атаки, где и нашли свое счастье, забив два из трех мячей, хорошо отработав в обороне и перейдя в быструю атаку. Мы, безусловно, рады выездной победе. Второй тайм был сложнее. «Алания» создала достаточно моментов. Хорошо, что забили в самом конце. А так, игра могла еще сложнее для нас получиться, — рассказал наставник волгоградцев.





Спартак Гогниев считает, что матч с «Ротором» его команде не удался.

- Практически все пошло не так. Борьбу проиграли и проиграли матч уже в первом тайме. Пропустили голы. Индивидуальных ошибок много в передачах простых. Значит, на данный момент это наш уровень, который нужно повышать. И технически, и физически. Людей хватает, даже динамика есть. А вот техническое оснащение, правильно выполненные передачи или борьба — это только футболисты на поле. Сегодня игроки «Ротора» в первом тайме выиграли всю борьбу, расставились, прошли все проникающие пасы и забили голы. К сожалению, мы проиграли. Во втором тайме были какие-то подходы, постарались усилить атаку. На 90-й минуте забили, на большее не хватило. Моменты были. Поэтому надо делать выводы, — заявил главный тренер «Алании».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев