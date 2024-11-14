Процесс по делу о госизмене Никиты Журавеля продолжится 15 ноября





Первое заседание по уголовному делу Никиты Журавеля, который обвиняется в передаче спецслужбам Украины секретных данных, продлилось в Волгоградском областном суде 1,5 часа, передает V102.RU.

– Процесс продолжится завтра, 15 ноября в 10.00, – сообщили информагентству в областном суде.







Суд над Никитой Журавелем, напомним, проходит в закрытом режиме. Представителей СМИ в зал заседаний не пускают. Учитывая квалификацию преступления, информация, которая рассматривается в ходе процесса, также не разглашается.

Процесс ведет уголовная коллегия областного суда, состоящая из трех федеральных судей.





По версии следствия, студент волгоградского вуза Журавель сотрудничал с представителем службы безопасности Украины, на которого он вышел по собственной инициативе. В марте 2023 года, согласно материалам дела, он направил сообщнику за рубежом видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС России. Также Журавель передал врагу записи с пролетающим самолетами военного назначения, данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что в ходе предварительного следствия Журавель признал вину.