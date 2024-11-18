



Сотрудники Россельхознадзора выявили в Волгоградской области нарушения ветеринарного законодательства при оформлении производственного сертификата производителем говяжьих котлет. Как сообщили V102.RU в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, на предприятии решили сэкономить и разбавили котлеты свиным шпиком.

- Выявлено, что в оформленном производственном эВСД уполномоченным лицом предприятия для производства котлет из говядины в качестве сырья использовался шпик свиной и говядина, что не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве и является нарушением, - пояснили в управлении.

Таким образом, в ветеринарные сопроводительные документы вносились недостоверные сведения о продукции, использованной в качестве сырья, что является нарушением порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме.

По данному факту юридическому лицу выдано предупреждение и объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению.