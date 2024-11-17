В Волгограде выставка Льва Тырина расскажет о трагедии осаждённого Сталинграда





19 ноября в Ворошиловском районе Волгограда пройдёт выставка картин Льва Тырина. Как сообщает ИА «Высота 102», работы известного художника, пережившего в детстве ужасы осаждённого немецко-фашистскими войсками Сталинграда, будут представлены в галерее Владислава Коваля по адресу: ул. Калинина, д. 13.

По информации организаторов, экспозиция «Мое сталинградское детство» будет приурочена ко дню рождения художника. В неё вошли десятки трогательных произведений Льва Тырина.

Отметим, выставка доступна для всех желающих в будние дни с 12 до 18 часов. Для посещения требуется предварительная запись. Подробности все желающие могут уточнить по телефону 89197943462.