Импорт из Египта и Китая поможет сбить цены на картофель в России





В России чиновники Минсельхоза и Минэкономразвития задумались об увеличении импорта картофеля из дружественных стран. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», дополнительные меры для стабилизации цен специалисты решили предпринять после поручения вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

В 2024 году из-за уменьшения площади полей, отведённых под выращивание корнеплода, а также неблагоприятных погодных условий фермеры собрали 7,5 тыс. тонн картофеля. Это на 15% ниже уровня 2023 года.

По информации Картофельного союза, в сравнении с прошлым годом закупочная цена на картошку выросла почти в два раза. Отчасти это объясняется высоким урожаем прошлого года, когда из-за профицита производители зачастую вынуждены были торговать ниже себестоимости. Однако и ожидание текущей зимой дефицита корнеплода существенно влияет на рынок.

Однако ситуация может быть не столь драматична, как это предрекает официальная статистика. Всё дело в том, что далеко не все производители работают в «белую». По оценкам экспертов, у фермеров могут быть неучтённые запасы, которые те в определённый момент захотят выбросить на рынок.

Кроме того, руку помощи могут протянуть и производители из Белоруссии, Сербии, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Египта и Китая. При этом стоимость килограмма завозного картофеля прогнозируется около 90 рублей за килограмм.

Фото из архива ИА «Высота 102»