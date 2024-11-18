Первая олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко празднует День рождения

Сегодня, 18 ноября, День рождения празднует титулованная волгоградская спортсменка, первая в истории олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде, восьмикратная чемпионка мира Лариса Ильченко.

Напомним, что за высокие достижения победительница Игр-2008 включена в Международный зал славы марафонского плавания. Кроме того, Лариса Ильченко неоднократно признавалась лучшей пловчихой планеты и исполнила миссию посла футбольного чемпионата мира-2018 в городе Волгограде.

Сегодня Лариса Ильченко является заместителем директора спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Спартак-Волгоград», совмещая ответственную должность с материнством.

Представители спортивного сообщества Волгоградской области желают Ларисе Ильченко оставаться кумиром для юных спортсменов, земляков, и соотечественников, светлых и счастливых дней и здоровья.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к многочисленным поздравлениям.