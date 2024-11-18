«Порезали лицо»: в Астрахани напали на экс-игрока «Ротора»

В этот момент, как рассказал Baza пресс-секретарь «Ленинградца» Георгий Начкелия, Александр Шмарко и еще один сотрудник попытались задержать нападавших, но те достали нож. В итоге Шмарко получил удар ножом по лицу, но, к счастью, удар прошелся по касательной.
- Первое и самое главное: все тренеры и сотрудники клуба находятся в безопасности, им оказана медицинская помощь. Угроз их жизни нет.
Вечером после игры с «Волгарем» тренеры и сотрудники клуба возвращались в отель из ресторана. На тех, кто шел последними, совершили нападение двое преступников, вооруженных ножом и перцовым баллоном. Оба злоумышленника были обезврежены подоспевшими сотрудниками клуба и переданы полиции. В процессе наш тренер Александр Шмарко получил порез щеки, а главный тренер Вадим Евсеев был атакован перцовым газом в лицо.
Сейчас команда и штаб находится в гостинице. Завтра мы вылетаем в Санкт-Петербург и вернемся к тренировочному процессу в среду.
Подчеркиваем, что случившееся не имеет никакого отношения к прошедшей игре между «Ленинградцем» и «Волгарем», уверены, что напавшие на наших сотрудников преступники будут наказаны в соответствии с законами Российской Федерации, - говорится в комментарии.
Фото Baza t.me