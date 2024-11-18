Происшествия

«Порезали лицо»: в Астрахани напали на экс-игрока «Ротора»

Происшествия 18.11.2024 08:39
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18.11.2024 08:39


Трое человек получили травмы в результате разбойного нападения в Астрахани. Среди пострадавших – экс-игрок сборной России по футболу, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев,  бывший футболист «Ротора» и ассистент Евсеева Александр Шмарко, а также заместитель гендиректора клуба «Ленинградец».
 
Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Baza, происшествие случилось вечером 17 ноября после матча астраханского «Волгаря» с питерским «Ленинградцем». Руководители  тренерского штаба «Ленинградца» шли в отель из ресторана, когда к ним подошли двое мужчин и попросили закурить, после чего брызнули в лицо Евсееву из баллончика.
В этот момент, как рассказал Baza пресс-секретарь «Ленинградца» Георгий Начкелия, Александр Шмарко и еще один сотрудник попытались задержать нападавших, но те достали нож. В итоге Шмарко получил удар ножом по лицу, но, к счастью, удар прошелся по касательной.
Нападавших задержали сотрудники клуба и передали полицейским. Пострадавшим – Евсееву, Шмарко и их коллеге – оказали медпомощь.

После произошедшего пресс-служба «Ленинградца» выступила с официальным заявлением.
- Первое и самое главное: все тренеры и сотрудники клуба находятся в безопасности, им оказана медицинская помощь. Угроз их жизни нет.
Вечером после игры с «Волгарем» тренеры и сотрудники клуба возвращались в отель из ресторана. На тех, кто шел последними, совершили нападение двое преступников, вооруженных ножом и перцовым баллоном. Оба злоумышленника были обезврежены подоспевшими сотрудниками клуба и переданы полиции. В процессе наш тренер Александр Шмарко получил порез щеки, а главный тренер Вадим Евсеев был атакован перцовым газом в лицо.
Сейчас команда и штаб находится в гостинице. Завтра мы вылетаем в Санкт-Петербург и вернемся к тренировочному процессу в среду.
Подчеркиваем, что случившееся не имеет никакого отношения к прошедшей игре между «Ленинградцем» и «Волгарем», уверены, что напавшие на наших сотрудников преступники будут наказаны в соответствии с законами Российской Федерации, - говорится в комментарии.

Справка. 55-летний Александр Шмарко - бывший футболист легендарного состава «Ротора» с 1991 по 1999 годы. Дважды вместе  со своим клубом становился серебряным призером чемпионата РФ и один раз – бронзовым. В последние годы занимается тренерской карьерой.
Фото Baza t.me

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