Происшествия

В Волгограде расселенный дом тушили 20 часов

Происшествия 18.11.2024 07:26
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18.11.2024 07:26


В Кировском районе Волгограда пожарным потребовалось 20 часов, чтобы справиться с возгоранием в расселенном аварийном доме на ул. Армавирской. 

Как ранее сообщалось ИА «Высота 102», информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в ГУ МЧС в 02.23 в воскресенье, 17 ноября. О полной ликвидации возгорания было объявлено в 22.24. 

По данным ГУ МЧС России, в результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. 

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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