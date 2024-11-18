В Волгограде расселенный дом тушили 20 часов









Как ранее сообщалось ИА «Высота 102», информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в ГУ МЧС в 02.23 в воскресенье, 17 ноября. О полной ликвидации возгорания было объявлено в 22.24.





По данным ГУ МЧС России, в результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.





Фото: читатели ИА «Высота 102»

В Кировском районе Волгограда пожарным потребовалось 20 часов, чтобы справиться с возгоранием в расселенном аварийном доме на ул. Армавирской.