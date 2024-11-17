



17 ноября в Волжском неизвестные устроили погром в сквере на ул. Дружбы. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2 часа ночи пара молодых людей перевернула урны, выдернула деревья и повредила систему автоматизированного полива. Досталось и установленному здесь теннисному столу. Неадекватное поведение посетителей засняли камеры уличного видеонаблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, вандалы не только разрушали всё, что попадалось под руку, но и что-то пытались найти в парковой зоне. В какой-то момент внимание волжан привлекло одно из деревьев, после чего парочка принялась что-то откапывать под его корнями.

Отметим, в пресс-службе администрации Волжского предположили, что столь экстравагантным образом посетители парка занимались «тихой охотой». Похоже, разбираться в том, что за урожай искали горожане на опустевшей аллее ночного города, теперь придётся правоохранительным органам.

Фото и видео: пресс-служба администрации Волжского