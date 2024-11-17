Происшествия

В Волжском неизвестные устроили погром в сквере на ул. Дружбы

Происшествия 17.11.2024 19:44
0
17.11.2024 19:44


17 ноября в Волжском неизвестные устроили погром в сквере на ул. Дружбы. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2 часа ночи пара молодых людей перевернула урны, выдернула деревья и повредила систему автоматизированного полива. Досталось и установленному здесь теннисному столу. Неадекватное поведение посетителей засняли камеры уличного видеонаблюдения.



Судя по опубликованным кадрам, вандалы не только разрушали всё, что попадалось под руку, но и что-то пытались найти в парковой зоне. В какой-то момент внимание волжан привлекло одно из деревьев, после чего парочка принялась что-то откапывать под его корнями.

Отметим, в пресс-службе администрации Волжского предположили, что столь экстравагантным образом посетители парка занимались «тихой охотой». Похоже, разбираться в том, что за урожай искали горожане на опустевшей аллее ночного города, теперь придётся правоохранительным органам.

Фото и видео: пресс-служба администрации Волжского

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
17.11.2024 20:17
Происшествия 17.11.2024 20:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.11.2024 10:26
Происшествия 17.11.2024 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.11.2024 10:04
Происшествия 17.11.2024 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2024 20:48
Происшествия 16.11.2024 20:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2024 11:16
Происшествия 16.11.2024 11:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2024 10:00
Происшествия 16.11.2024 10:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2024 21:07
Происшествия 15.11.2024 21:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2024 20:19
Происшествия 15.11.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2024 17:13
Происшествия 15.11.2024 17:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2024 16:53
Происшествия 15.11.2024 16:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2024 15:44
Происшествия 15.11.2024 15:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2024 15:11
Происшествия 15.11.2024 15:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2024 12:35
Происшествия 15.11.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2024 21:46
Происшествия 14.11.2024 21:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2024 18:30
Происшествия 14.11.2024 18:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:54
Сборная России 17 ноября прилетела в ВолгоградСмотреть фотографии
21:09
В Волгограде выставка Льва Тырина расскажет о трагедии осаждённого СталинградаСмотреть фотографии
20:17
Под Волгоградом иномарка врезалась в КамАЗСмотреть фотографии
19:44
В Волжском неизвестные устроили погром в сквере на ул. ДружбыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:04
Волгоградские ватерполистки дома дважды проиграли «Буревестнику»Смотреть фотографии
18:23
В Волгоградской области главу Иловли выберут 6 декабряСмотреть фотографии
17:30
Импорт из Египта и Китая поможет сбить цены на картофель в РоссииСмотреть фотографии
16:34
Стадион в Волгограде 19 ноября переименуют в «Сталинград Арену»Смотреть фотографии
16:30
В облкомюстиции рассказали о популярных именах новорожденных волгоградцевСмотреть фотографии
16:07
Сборная России отправилась в Волгоград на товарищеский матч с СириейСмотреть фотографии
15:30
Госжилнадзор и СК России помогли жителям волгоградского общежития обрести теплоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
Росгидромет предупредил волгоградцев о сильных туманах и гололёдеСмотреть фотографии
13:25
В Михайловке шестилетним сроком обернулись похождения серийного воришкиСмотреть фотографии
12:29
Под Волгоградом осудили виновника лобового столкновения на 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
11:29
В Елани суд отказался останавливать работу местного молочного комбинатаСмотреть фотографии
11:15
Бояринцев рассказал, в чем «Ротор» «нашел свое счастье» в победном матче с «Аланией»Смотреть фотографии
10:26
В Волгограде 6-летняя девочка пострадала в столкновении иномарки с «Ладой»Смотреть фотографии
10:04
В Волгограде сгорела расселённая трёхэтажка на ул. АрмавирскойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:23
Дотянут до Кировского? В Волгограде проект генплана раскрыл перспективы развития трамваяСмотреть фотографии
09:10
«Спартак» проиграл принципиальному сопернику в бассейне КазаниСмотреть фотографии
08:17
В Волгоградской области количество жалоб в ГЖИ поставило 10-летний рекордСмотреть фотографии
07:19
Фирме волгоградского экс-депутата грозит лишение лицензии на работу с отходамиСмотреть фотографии
21:35
Создателя отсыпанных мусором участков в поселке Царицын накажут на 1,7 млн рублейСмотреть фотографии
20:48
Мужчина погиб из-за непотушенной сигареты в частном доме на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:20
«Динамо-Синара» с разницей в два мяча проиграло «Ладе»Смотреть фотографии
19:38
Бастрыкин снова обратил внимание на жителей многстрадальной трехэтажки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
19:01
«Нужно жалеть не шипы, а себя»: мастер шиномонтажного сервиса - об очередях в дни жестянщиковСмотреть фотографии
18:25
Под Волгоградом студенты и школьники пошли по стопам сталинградских красноармейцевСмотреть фотографии
17:29
«Это надо увидеть»: «Ротор» обыграл «Аланию» в Грозном со счетом 3:1Смотреть фотографии
17:20
В Волгограде скончался 46-летний депутат гордумы Николай БелоусСмотреть фотографии
 