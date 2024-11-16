Происшествия

В Волгограде пьяный водитель «четырнадцатой» снес пешехода: видео

Происшествия 16.11.2024 11:16
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16.11.2024 11:16


Ночью, 16 ноября, в Краснооктябрьском районе Волгограда «ВАЗ - 2114» на большой скорости сбил 23-летнего пешехода. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, пострадавший во время наезда переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. За рулем легковушки находился водитель в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.



Дорожно-транспортное происшествие произошло на ул. Еременко приблизительно в  час ночи.

– По предварительным данным,  не имеющий права управления, находящийся в состоянии алкогольного опьянения 30-летний водитель «ВАЗ - 2114», двигаясь  со стороны ул. Хользунова в сторону ул. Ватутина, напротив дома № 128 по, проехал на запрещающий  сигнал светофора и совершил наезд на 23-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, – сообщили в пресс-службе главка полиции. 

Видеокамеры дорожного наблюдения зафиксировали момент наезда – на кадрах отчетливо видно, как пострадавший переходит дорогу со своим другом, когда на полной скорости его сносит автомобиль. От сильного удара пешеход несколько раз переворачивается в воздухе и отлетает на несколько десятков метров от места столкновения. 

По информации полиции, в результате аварии пешеход с травмами доставлен в больницу №25. 

– Сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено административное расследование, в отношении водителя составлены административные материалы, машина помещена на спецстоянку. При поступлении медицинской документации о степени тяжести полученного пешеходом вреда здоровью будет принято процессуальное решение, – добавили в региональном главке.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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