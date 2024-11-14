Экономика

Цены на сливочное масло в Волгограде выросли еще на 4,4%

Экономика 14.11.2024 12:06
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14.11.2024 12:06


В Волгограде за неделю выросли цены на сливочное масло и ряд овощей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные данные Волгоградстата, масло сливочное подорожало на 4,4% – до 915,96 рублей за кг, огурцы прибавили 7,5% – цены выросли на овощ до 137,50 рубля за кг.

Цены на помидоры в Волгограде за семь прошедших дней увеличились на 7% – до 144,68 рублей за кг.  

Заметно прибавили в цене и овощи из борщевого набора: репчатый лук (+5,0%), картофель (+3,8%), свекла (+3,3%), белокочанная капуста (+2,8%) - 39,21, 50,19, 40,99 и 39,10 рублей соответственно.  

Напомним, ранее волгоградский предприниматель Николай Лукьяненко спрогнозировал дальнейший рост цен на сливочное масло. по его данным, до конца года стоит ожидать и стремительного роста цен на растительные масла. За неделю подсолнечное масло подорожало на 1,54%. 

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