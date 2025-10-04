Сына Тины Канделаки впечатлил экстрим-аттракцион в ЦПКиО Волгограда





Центральный парк Волгограда засветился в выпуске тревел-шоу на ТНТ «Кто куда», который вышел сегодня, 4 октября. Ведущий шоу Лео Канделаки во время съемок передачи посетил знаковые места города-героя и прокатился на аттракционах ЦПКиО.

Напомним, смысл передачи в том, что ведущие Лео Канделаки и Анжелика Стубайло соревнуются за право провести ночь в лучшем отеле, выполняя задания на скорость друг для друга в разных городах России. Испытания направлены на то, чтобы ближе познакомиться с тем или иным городом или регионом.



В Центральном парке Волгограда Лео должен был прокатиться по заданию Анжелики на аттракционах «Свадебная карусель», «Отважный капитан». Однако особенно впечатлил его экстрим-аттракцион «Мельница». В результате победу в этом выпуске одержал Лео, справившись с заданиями Анжелики быстрее на 25 минут.



Лео Канделаки поделился впечатлениями от посещения парка.



- Это - невероятное место, где есть все аттракционы, которые только можно представить. Во время съемки я получил колоссальное удовольствие, мне просто понравилось тут гулять. Много зелени, много вкусной еды, смеющихся людей, здесь очень приятно проводить время, - признался тележурналист.



Напомним, ранее в парке прошли съемки кулинарного шоу «Повара на колесах».



Фото ЦПКиО





