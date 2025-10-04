В 9 районах Волгоградской области досрочно стартовал отопительный сезон

Власти Алексеевского, Даниловского, Клетского, Кумылженского, Нехаевского, Новониколаевского, Ленинского районов, а также Урюпинска и Михайловки приняли решение о досрочном старте отопительного сезона.
По данным комитета ЖКХ на 3 октября, постепенно теплоресурс поступает в объекты систем образования и здравоохранения, муниципальные учреждения, запускаются котельные, в том числе автономные. Так, на текущий момент в девяти муниципалитетах тепло подается в 78 школ, 33 ДОУ, 39 больниц.
Сегодня, 4 октября, стало известно о намерении начать подтопку соцобъектов с 6 октября в Камышинском районе.
Напомним, как сообщало V102.RU, первыми приняли решение о досрочной подтопке администрации Урюпинска, Даниловского и Нехаевского районов. Подготовка объектов ЖКХ и ТЭК Волгоградской области к отопительному сезону должна быть завершена до 15 октября.
