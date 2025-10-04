Общество

В 9 районах Волгоградской области досрочно стартовал отопительный сезон

Общество 04.10.2025 15:23
0
04.10.2025 15:23


Власти Алексеевского, Даниловского, Клетского, Кумылженского, Нехаевского, Новониколаевского, Ленинского районов, а также Урюпинска и Михайловки приняли решение о досрочном старте отопительного сезона.

По данным комитета ЖКХ на 3 октября, постепенно теплоресурс поступает в объекты систем образования и здравоохранения, муниципальные учреждения, запускаются котельные, в том числе  автономные. Так, на текущий момент в девяти муниципалитетах тепло подается в 78 школ, 33 ДОУ, 39 больниц. 

Сегодня, 4 октября, стало известно о намерении начать подтопку соцобъектов с 6 октября в Камышинском районе. 

Напомним, как сообщало V102.RU, первыми приняли решение о досрочной подтопке администрации Урюпинска, Даниловского и Нехаевского районов. Подготовка объектов  ЖКХ и ТЭК Волгоградской области к отопительному сезону должна быть завершена до 15 октября.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.10.2025 14:40
Общество 04.10.2025 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2025 14:11
Общество 04.10.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2025 14:06
Общество 04.10.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2025 13:18
Общество 04.10.2025 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2025 13:16
Общество 04.10.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2025 11:18
Общество 04.10.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2025 10:06
Общество 04.10.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2025 09:49
Общество 04.10.2025 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2025 08:47
Общество 04.10.2025 08:47
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2025 08:32
Общество 04.10.2025 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2025 07:46
Общество 04.10.2025 07:46
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2025 07:28
Общество 04.10.2025 07:28
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2025 05:44
Общество 04.10.2025 05:44
Комментарии

0
Далее
Общество
04.10.2025 05:37
Общество 04.10.2025 05:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.10.2025 22:49
Общество 03.10.2025 22:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:57
Из волгоградской больницы №25 выписали двоих пострадавших в пожаре детейСмотреть фотографии
15:23
В 9 районах Волгоградской области досрочно стартовал отопительный сезонСмотреть фотографии
14:40
Сына Тины Канделаки впечатлил экстрим-аттракцион в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
14:11
В Дзержинском районе Волгограда меняют ветхую трубуСмотреть фотографии
14:06
Андрей Бочаров посетил мемориал «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
13:42
В Волжском жестко повязали 34-летнего куратора дропперовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
Эпидемия XXI века? Волгоградский врач-психиатр рассказала о приросте пациентов с паническими атакамиСмотреть фотографии
13:16
Андрей Бочаров проинспектировал благоустроенный сквер на проспекте МеталлурговСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде среди бела дня вспыхнул автомобильСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде китайский самосвал насмерть сбил женщинуСмотреть фотографии
11:18
Легендарному футболисту «Ротора» Валерию Есипову исполнилось 54 годаСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом на Р-228 погиб пассажир ГазелиСмотреть фотографии
10:34
«По-русски плохо говорю»: под Волгоградом иностранец пытался подкупить полицейскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
В ФАС рассчитали максимальные тарифы на свет для волгоградцев в 2026 годуСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде 4 октября ограничили доступ на Мамаев курганСмотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом в ДТП погибла 12-летняя девочкаСмотреть фотографии
08:47
Премией Минкульта отметили Волгоградскую область и волгоградский музейСмотреть фотографии
08:32
В Волгограде пристраивают осиротившего минипигаСмотреть фотографии
07:28
Минобороны: силы ПВО сбили 16 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:57
Бочаров: в Кумылженском районе тушат траву после отражения атаки БПЛАСмотреть фотографии
06:12
В Волгограде четверо водителей лишились авто из-за отсутствия регистрацииСмотреть фотографииCмотреть видео
05:44
Пассажиры рейса «Волгоград-Санкт-Петербург» провели ночь в аэропортуСмотреть фотографии
05:37
Беспилотная опасность сохранялась в Волгоградской области почти 6 часовСмотреть фотографии
22:49
Волгоградцев предупредили о беспилотной опасности вечером 3 октябряСмотреть фотографии
22:12
Гандболистки «Динамо-Синары» уступили ЦСКА в МосквеСмотреть фотографии
21:23
«У семи нянек…»: в Волгограде зловонное болото на ул. Ткачёва продолжает поглощать двор МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
21:01
Десять СНТ на острове Сарпинском обвинили в «краже» воды из ВолгиСмотреть фотографии
20:30
«Слишком далеки от народа»: волгоградцы раскритиковали идею депутатов ГД о переносе уроков в школеСмотреть фотографии
19:53
РПН изучает воздух из-за крупного пожара на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
19:11
Фермер подарил ЦПКиО 300-килограмммовую тыкву-рекордсменкуСмотреть фотографии
 