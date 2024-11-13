На Бульваре Энгельса на юге Волгограда выгорел автомобиль





В Красноармейском районе Волгограда сегодня, 13 ноября, вечером выгорел автомобиль «Волга». Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел на Бульваре Энгельса между домами №№23 и 25. Местные жители сообщают, что слышали громкие хлопки при этом.





По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о происшествии на юге Волгограда поступило вечером в 19.05

– Горел по всей площади автомобиль 1991 года выпуска. Пожарные расчёты 6-й пожарно-спасательной части локализовали горение в 19.15. Погибших и пострадавших нет, – прокомментировали в пресс-службе регионального управления.

В качестве предварительной причины происшествия в ГУ МЧС называют неисправность систем механизмов и узлов транспортного средства.

Местные жители уточняют, что на данный момент последствия происшествия уже устранены.

Видео: «Волгоград с огоньком» / t.me