ЦБ планирует запретить россиянам выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет

Экономика 12.11.2024 07:27
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12.11.2024 07:27
Центральный банк России планирует ввести ограничения на выдачу ипотечных займов сроком более 30 лет, сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный в открытом доступе документ.
– Планируется ограничить предоставление ипотеки на срок свыше 30 лет, так как за прошедший год доля таких займов среди выданных возросла с 10% до 20%, – поясняет причину озвученной меры регулятор.
Здесь также отмечают, что банки увеличивают срок кредита, чтобы снизить размер ежемесячного платежа по ипотеке, однако в течение длительного срока у заемщика нередко возникают трудности с обслуживанием долга.
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