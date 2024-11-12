ЦБ планирует запретить россиянам выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет









Центральный банк России планирует ввести ограничения на выдачу ипотечных займов сроком более 30 лет, сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный в открытом доступе документ





– Планируется ограничить предоставление ипотеки на срок свыше 30 лет, так как за прошедший год доля таких займов среди выданных возросла с 10% до 20%, – поясняет причину озвученной меры регулятор.





Здесь также отмечают, что банки увеличивают срок кредита, чтобы снизить размер ежемесячного платежа по ипотеке, однако в течение длительного срока у заемщика нередко возникают трудности с обслуживанием долга.