Расследования

В Урюпинске простятся с погибшим на СВО ефрейтором Александром Ноздриным

Расследования 13.11.2024 17:19
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13.11.2024 17:19


В городе Урюпинске Волгоградской области состоится прощание с погибшим в ходе специальной военной операции ефрейтором Александром Ноздриным, передает V102.RU. 

– Александр погиб 25 октября 2024 года в Донецкой Народной Республике при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Воину было 45 лет. У него остались мама и дочь, – сообщили в администрации Урюпинска. 

В мэрии также рассказали, что Александр Ноздрин заключил контракт в 2024 году. Находился на одном из самых сложных направлений в Донецкой Народной Республике в должности стрелка.

Прощание с участников СВО состоится 14 ноября в 10:00 у дома №2 по переулку Кирпичный.  Затем пройдет отпевание в Покровском храме.  

– От жителей Урюпинска выражаем глубочайшее соболезнование родным и близким Александра Ноздрина, желаем душевных сил пережить это горе. Разделяя с вами боль утраты, мы испытываем чувство гордости за стойкость и мужество нашего земляка, – говорится в сообщении администрации Урюпинска.

Фото: администрация Урюпинска / t.me

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