Экономика

Цены на молоко проверят в Волгограде по поручению генпрокурора РФ

Экономика 13.11.2024 10:44
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13.11.2024 10:44


Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку после сообщений о повышении производителями цен на молоко. Об этом, как передает V102.RU, сообщает надзорное ведомство.

- Проверка организована и проходит с привлечением ФАС России, Минсельхоза России и Минпромторга России. С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Проверка пройдет во всех регионах России, в том числе и в Волгоградской области.

Отмечается, что всем выявленным нарушениям будет приняты меры прокурорского реагирования. Главная цель такой проверки - пресечение фактов необоснованного завышения цен и защиты прав граждан.

Напомним, что в Волгоградской области, по данным Волгоградстата, только за первую неделю ноября молоко двух видов выросло в цене от 0,5% до 1,45% (79,12 и 89,27 рубля за литр соответственно). Подорожала на 0,22% сметана (292,78 рубля за кг), творог – на 0,56% (367,33 рубля за кг). Растут в регионы цены и на сливочное масло, которое, как поясняют эксперты, также дорожает из-за дефицита сырого молока и роста цен на эту продукцию.

Фото из архива V102.RU

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