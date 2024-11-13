Фроловчанка заглянула в банк с картой друга и присвоила его деньги





Фроловский городской суд Волгоградской области огласил приговор 43-летней ранее судимой местной жительнице, которая украла с банковской карты приятеля деньги. Как сообщили V102.RU в пресс-службе городского суда, теперь ей придется отсидеть 2 года в исправительной колонии общего режима.

Установлено, что минувшим летом подсудимая находилась в гостях со своими знакомыми, где они совместно распивали спиртное. Потерпевший дал свою карту женщине, чтобы та сходила в магазин и купила алкоголь и продукты для продолжения вечера.

В свою очередь, фигурантка дела, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решила вместо продуктового заглянуть в банк, чтобы списать средства со счета своего приятеля. Всего ей удалось через банкомат провести 6 операций на сумму 15 тысяч рублей.

Свою вину женщина признала полностью. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.