Половина волгоградцев готовы запретить соцсети своим детям





Половина жителей Волгоградской области, принявших участие в опросе ИА «Высота 102», готовы запретить своим детям пользоваться социальными сетями. Как сообщает информагентство на итоги опроса, в пользу такой идеи высказались 54% респондентов.

В телеграм-канале ИА «Высота 102» в опросе приняли участие более 700 человек. 400 волгоградце - 54% - выбрали вариант ответа, согласно которому они поддерживают возможный запрет социальных сетей детям в возрасте до 16 лет.

Вторым по популярности стал вариант, предлагающий частичные ограничения. «Я против тотального запрета. В данном случае я за полумеры» - так ответили 33% участников опроса – 240 человек.

8% опрошенных, или 56 человек, считают, что запрет недопустим и считают просиживание в социальных сетях лучшей альтернативой праздному шатанию детей по улицам.

5% участников опроса затруднились ответить на вопрос, поддерживают ли они идею запрета социальных сетей для детей.

Напомним, что накануне своими результатами опроса поделились аналитики SuperJob. По их данным, лишь 46% волгоградских родителей поддерживают запрет.