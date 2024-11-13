



В Киквидзенском районе Волгоградской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 65-летней местной жительницы, которая вонзила нож в грудь сына. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в качестве максимального наказания обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось информагентством, семейная драма разыгралась в хуторе Калиновский во время распития спиртных напитков. Между родственниками возникла ссора, после чего женщина взяла нож и нанесла мужчине удар в область груди. Скорую помощь 44-летний мужчина вызвал самостоятельно.

После прибытия медиков подсудимая созналась в содеянном. Нож был изъят во время обыска.

— В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». После сбора всех необходимых доказательств, уголовное направлено для рассмотрения в районный суд, — добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области