В Ленинском районе Волгоградской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», обвиняемый на почве алкоголизма пытался зарезать собственную жену.

- 6 августа 2024 года в период времени с 18:49 до 19:00 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в помещение пункта выдачи заказов маркетплейса, где работала его 21-летняя супруга. В ходе ссоры, вызванной реакцией жены на систематическое употребление алкоголя мужем, последний достал из кармана шорт нож и нанес им не менее 19 ударов в область туловища и конечностей женщины, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

От такого количества ранений женщина потеряла сознание. Супруг же, решив, что убил жену, поспешил покинуть место преступления. Спасти пострадавшую удалось лишь благодаря посетителям пункта выдачи Ozon, которые вызвали на место скорую помощь.

Отметим, в настоящее время мужчина находится под стражей. Вину в содеянном он признал лишь частично. Уголовное дело в ближайшее время предстоит рассмотреть Ленинскому районному суду Волгоградской области.