Волгоградцам грозит до 5 лет тюрьмы за избиение полицейских





В Волгограде готовится к передачи в суд уголовное дело об избиении офицеров ДПС. Как сообщает ИА «Высота 102», в совершении преступления обвиняются двое местных жителей, которые были остановлены с подозрением на алкогольное опьянение.

- Вечером 3 сентября 2024 года в Красноармейском районе Волгограда на стационарном посту ДПС сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, пассажиры которого имели признаки алкогольного опьянения. Будучи недовольными законными действиями стражей порядка, мужчины начали вести себя агрессивно, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Впоследствии у сотрудников МВД были зафиксированы побои.

Отметим, насилие в отношении правоохранителей может обернуться волгоградцам реальным сроком. Санкция ч.1 ст.318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет либо штраф до 200 тыс. рублей.