В Волжском создательницу кредитной пирамиды приговорили к 6 годам колонии





Волжский городской суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 33-летней Кристины Гвоздевой, которая признана виновной в мошенничестве с деньгами вкладчиков КПК «Развитие», передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Как ранее сообщалось информагентством, потенциальные вкладчики оформляли на себя кредит, передавали заемные средства Гвоздевой для вложения в КПК «Развитие», осуществлявшего выдачу займов юридическим и физическим лицам под высокий процент. При этом вкладчикам обещали через 7 месяцев полное погашение кредитных обязательств, а также высокий доход от инвестиций в кооператив.

Таким способом с февраля 2020 года по декабрь 2023 года у 33 граждан было похищено свыше 27 млн рублей.

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к наказанию в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказали в прокуратуре Волгоградской области. — Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.