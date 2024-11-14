Волгоградцы вынесли из своих квартир 1,5 тонны монет

За неделю жители Волгограда принесли в банки в общей сложности почти 1,5 тонны монет, чтобы обменять их на бумажные деньги, сообщили V102.RU волгоградском отделении Банка РФ. В рамках акции «Монетная неделя» жители региона могли обменять мелочь на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму себе на счет. В итоге волгоградцы принесли 357 тысяч 600 монет различного номинала на сумму почти 1,4 миллиона рублей.

- Активнее всего волгоградцы сдавали монеты номиналом 1 и 10 рублей. Только последних обменяли больше полтонны, а именно 95 тысяч штук. Реже жители области приносили копейки – одну и пять, их вес составил чуть меньше 25 килограммов, - рассказали в волгоградском отделении.

В акции, которая прошла в октябре, приняли участие более 60 отделений банков. Принимались монеты в лбом состоянии, выпущенные не раньше 1997 года.

В волгоградском отделении Банка РФ отмечают, что процесс выпуска «железных» денег очень затратный, поэтому такие акции направлены на то, чтобы вернуть в оборот мелочь, которая залежалась в копилках волгоградцев. Всего в ходе весенней и осенней акции удалось вернуть в обращение более 730 тысяч металлических денег почти на 2,5 миллиона рублей.