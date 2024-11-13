Сирены включат 15 ноября на заводе в Волгоградской области

В городе Новоаннинский Волгоградской области 15 ноября прозвучат тревожные сирены. Как сообщает V102.RU, об этом сегодня, 13 ноября, сообщил отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации района.

- 15 ноября 2024 года в 14:00 на территории филиала ООО «Каргилл» в г. Новоаннинский будут проходить учения по ликвидации условных происшествий с включением электросирен, - предупредили горожан сотрудники районной администрации.

Жителей Новоаннинского просят не пугаться пронзительного звука сирен и машин оперативных служб с проблесковыми маячками, так как будут проходить учения.

Напомним, что такие тренировки проходят на различных предприятиях региона регулярно. Об учениях власти стараются предупреждать жителей заранее.

Фото из архива V102.RU