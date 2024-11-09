Экономика

Хлеб, овощи и молочка подорожали в Волгоградской области

Экономика 09.11.2024 16:25
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09.11.2024 16:25


В Волгоградской области за неделю снова выросли цены на некоторые продукты. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные накануне, 8 ноября, данные Волгоградстата, хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной подорожал на 3,26% (до 71,31 рубля за кг), макароны высшего сорта – на 1,12% (84,21 рубля). Молоко двух видов выросло в цене от 0,5% до 1,45% (79,12 и 89,27 рубля за литр соответственно). Подорожала на 0,22% сметана (292,78 рубля за кг), творог – на 0,56% (367,33 рубля за кг).
А вот сливочное масло, которое росло в цене последние недели, подешевело на 0,86%, утверждают в Волгоградстате – до 873,54 рубля.
За неделю также стали дороже все овощи. Картофель прибавил в цене сразу почти 9%. Теперь средняя цена за килограмм составляет 48,33 рубля. Лук  стоит на 6,82% больше – 37,35 рубля. Но больше всего подорожали помидоры – за неделю на 12,08% (135,16 рубля).
При этом в регионе подешевели яйца, пшеничная мука, куры. Однако снижение цен составило сотые доли процента.


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