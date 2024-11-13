Волжский городской суд в Волгоградской области приговорил к 3,5 годам колонии общего режима местного жителя, который украл у своей состоятельной знакомой 1,3 миллиона рублей, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 39-летний мужчина в начале этого года на сайте знакомств начал общение с 53-летней женщиной. Узнав, что у нее есть деньги, он начал приходить к ней домой для совместного времяпрепровождения.

В ходе такой встречи, которая произошла 13 февраля 2024 года, ухажер решился на кражу. Он вытащил из сумки женщины 1,3 миллиона рублей, пока она находилась в другой комнате. Затем под предлогом срочного дела он покинул квартиру. Хозяйка миллиона вскоре обнаружила пропажу и позвонила ему с требованием вернуть деньги, пригрозив обращением в полицию. Мужчина попросил этого не делать, пообещав вернуть деньги летом. В этот же день он все потратил, спустив больше миллиона на развлечения.

Через два дня лишившаяся миллиона и ухажера женщина обратилась в полицию. При обыске в его квартире было обнаружено только 70 тысяч рублей - все, что осталось от миллиона. Вину он полностью признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.