Из коллектора в Волгограде вытащили 10 кг черных тряпок





Коммунальщикам потребовалось больше суток для очистки забитого бытовым мусором трубопровода коллектора в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в компании «Концессии водоснабжения», из-за крупного засора вода из сетей через колодец стала выливаться на поверхность.

За два дня из трубы специалистам удалось достать два фрагмента мусорной пробки из тряпок и влажных салфеток весом около 10 килограмм. Данного объема отходов хватило для того, чтобы перекрыть трубу диаметром 800 миллиметров, которая обслуживает порядка 25 тысяч жителей района.

- Бригада оперативно приступила к работам на трубопроводе. Методом гидравлической прочистки сотрудники «Концессий» пробили пробку из отходов, остановив излив из колодца. Работы по устранению засора трубопровода проводились без отключения ресурса горожанам, канализационно-насосная станция функционирует в штатном режиме, - сообщили в компании.

Сейчас специалистами ведутся дополнительные работы по очистке во избежание повторного образования пробки.

В компании отмечают, что на вызовы из-за забившихся канализационных сетей приходится выезжать регулярно. Причиной возникновения засора может стать наполнитель кошачьего туалета, средства гигиены, ватные палочки, диски и влажные салфетки, памперсы, тесто, остатки пищи и жира, строительный мусор и смеси, сигареты. Ежедневно бригады «Концессий водоснабжения» выезжают прочистку забитых труб не меньше 50 раз.



Фото: «Концессии водоснабжения»