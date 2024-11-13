В Волгограде временно отменят троллейбусную остановку «Мамаев Курган»





В Волгограде троллейбусы перестанут останавливаться на остановке «Мамаев Курган». Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения будут действовать с 13 по 19 ноября.

- Троллейбусы, движущиеся по проспекту имени Ленина в сторону Тракторозаводского района, временно не будут высаживать пассажиров на остановке «Мамаев Курган». В этот период здесь будут производиться работы по благоустройству данной остановочной площадки, - рассказали журналистам в МУП «Метроэлектротранс».

При этом, по информации перевозчика, с 13 ноября начала работать ранее закрытая на реконструкцию остановка общественного транспорта «Стадион «Волгоград Арена».

Фото из архива ИА «Высота 102»