Банк Уралсиб запустил опцию отложенного платежа для бизнеса

Экономика 06.11.2024 15:32 Реклама
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06.11.2024 15:32 Реклама
Бизнес-клиенты Банка Уралсиб могут воспользоваться бесплатной опцией отложенного платежа в интернет-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн. Теперь платежи в рублях можно осуществлять будущей датой – в любой из восьми следующих календарных дней.
Сформируйте и подпишите платежное поручение в Уралсиб Бизнес Онлайн, выбрав дату исполнения – платёж будет автоматически исполнен в указанный срок.
Более подробно об услугах РКО и других продуктах для бизнеса можно узнать в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-700-77-16 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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