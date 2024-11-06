Экономика

Банк Уралсиб запустил опцию отложенного платежа для бизнеса

Экономика 06.11.2024 15:32 Реклама
0
06.11.2024 15:32 Реклама


Бизнес-клиенты Банка Уралсиб могут воспользоваться бесплатной опцией отложенного платежа в интернет-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн. Теперь платежи в рублях можно осуществлять будущей датой – в любой из восьми следующих календарных дней. 
Сформируйте и подпишите платежное поручение в Уралсиб Бизнес Онлайн, выбрав дату исполнения – платёж будет автоматически исполнен в указанный срок.
Более подробно об услугах РКО  и других продуктах для бизнеса можно узнать в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-700-77-16 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
06.11.2024 13:59 Реклама
Экономика 06.11.2024 13:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.11.2024 12:52
Экономика 05.11.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.11.2024 10:18
Экономика 04.11.2024 10:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.11.2024 17:07 Реклама
Экономика 02.11.2024 17:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2024 15:40 Реклама
Экономика 02.11.2024 15:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2024 14:46 Реклама
Экономика 02.11.2024 14:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.10.2024 15:30 Реклама
Экономика 31.10.2024 15:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.10.2024 10:57
Экономика 31.10.2024 10:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.10.2024 09:39 Реклама
Экономика 31.10.2024 09:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.10.2024 08:58
Экономика 31.10.2024 08:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.10.2024 08:54
Экономика 30.10.2024 08:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.10.2024 17:21
Экономика 29.10.2024 17:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.10.2024 15:30 Реклама
Экономика 29.10.2024 15:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.10.2024 10:52
Экономика 29.10.2024 10:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.10.2024 09:28 Реклама
Экономика 29.10.2024 09:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:35
Не все вредители пережили холодную весну в лесах Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:08
Василий Данков переизбран главой Фролово Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:01
В Дубовке локализован пожар на территории заброшенного санаторияСмотреть фотографииCмотреть видео
17:42
Образование будущего: в Волгограде прошел масштабный кейс-форум для учителейСмотреть фотографии
17:20
Крыша жилого дома горит в Жилгородке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
В Волгограде жильцы общежития на ул. Саушинской выживают без отопления и горячей водыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
Почта России и «Ростелеком» развивают сотрудничество в сфере кибербезопасностиСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде поисковики «воскресили» погибшего под Сталинградом красноармейцаСмотреть фотографии
16:19
В Волжском осудили сбежавшего с места ДТП таксистаСмотреть фотографии
15:32
Банк Уралсиб запустил опцию отложенного платежа для бизнесаСмотреть фотографии
15:27
Семейную пару волгоградцев осудят за развод стариков на деньгиСмотреть фотографии
15:21
В волгоградском МВД рассказали о расследовании массового ДТП с погибшимиСмотреть фотографии
14:32
«Фекальный» дом, о котором знает Бастрыкин, погрузился в Волгограде в холод и мракСмотреть фотографии
13:59
«Красный Октябрь» представил свою продукцию на «Металл-Экспо’2024»Смотреть фотографии
13:58
Следком завершил расследование убийства на ул. Мира в ВолжскомСмотреть фотографии
13:26
Справки об участии в СВО начали выдавать на ГосуслугахСмотреть фотографии
13:19
В Волгограде у роддома №4 найден труп обнажённой женщиныСмотреть фотографии
12:56
Волгоградцам разъяснили суммы в октябрьских квитанциях за отоплениеСмотреть фотографии
12:30
Киберпреступник из Татарстана выкрал у волгоградской пенсионерки 1,3 млнСмотреть фотографии
12:11
Временный глава Облпромторга и ТЭК Алексей Цалко уволился из обладминаСмотреть фотографии
11:56
Под Волгоградом на скользкой дороге произошло массовое ДТП с участием КАМАЗаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:55
В Волгограде мэрия заплатит за нападение дворняги на школьницуСмотреть фотографии
11:54
Супруги погибли при пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде «Красный Октябрь» возглавил Александр ЖуковСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде осудят устроившего смертельное ДТП угонщика военного КАМАЗаСмотреть фотографии
11:08
Минздрав одобрил прием студентов на работу в скорую помощьСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде иномарка снесла женщину на пешеходном переходеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Невероятно, но факт: строительство обхода Волгограда вышло на финишную прямуюСмотреть фотографии
09:57
Бастрыкин поручил забрать в СК уголовное дело о массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:42
Аферу при реконструкции объекта РЖД вскрыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 