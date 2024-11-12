



Студенты волгоградского Политеха побывали на экскурсии по алюминиевому заводу.

Будущих экологов познакомили с работой заводской санитарно-промышленной лаборатории и передвижного экологического поста.

Ребята смогли погрузиться в будущую профессию и на практике узнать, как проводится контроль состояния воды, воздуха и почвы, что такое замкнутый водооборот, и как работает сухая газоочистка. Кроме этого, посмотрели процесс электролиза, и как про-изводят цилиндрические слитки.

– Волгоградский алюминиевый завод можно рассматривать, как пример экологически безопасного предприятия. Технология производства алюминия организована на высоком уровне, как и служба промышленной безопасности, – отметил доктор химических наук, профессор ВолгГТУ Сергей Кудашев.

Участник экскурсии также обратил внимание на высокий уровень оснащенности лаборатории для проведения эколого-аналитического контроля, доброжелательность сотрудников предприятия, а также увлекательное проведение экскурсии для студентов.

– Общение с представителями своей будущей специальности дает ценный практический опыт и желание работать по профессии. Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ можно рассматривать, как одно из привлекательных мест для трудоустройства, – поделились студенты в конце экскурсии по предприятию.

Фото: участники экскурсии.



