Экономика 12.11.2024 16:08
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12.11.2024 16:08
Студенты волгоградского Политеха побывали на экскурсии по алюминиевому заводу.
Будущих экологов познакомили с работой заводской санитарно-промышленной лаборатории и передвижного экологического поста.
Ребята смогли погрузиться в будущую профессию и на практике узнать, как проводится контроль состояния воды, воздуха и почвы, что такое замкнутый водооборот, и как работает сухая газоочистка. Кроме этого, посмотрели процесс электролиза, и как про-изводят цилиндрические слитки.
– Волгоградский алюминиевый завод можно рассматривать, как пример экологически безопасного предприятия. Технология производства алюминия организована на высоком уровне, как и служба промышленной безопасности, – отметил доктор химических наук, профессор ВолгГТУ Сергей Кудашев.
Участник экскурсии также обратил внимание на высокий уровень оснащенности лаборатории для проведения эколого-аналитического контроля, доброжелательность сотрудников предприятия, а также увлекательное проведение экскурсии для студентов.
– Общение с представителями своей будущей специальности дает ценный практический опыт и желание работать по профессии. Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ можно рассматривать, как одно из привлекательных мест для трудоустройства, – поделились студенты в конце экскурсии по предприятию.
Фото: участники экскурсии.
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