



В России ужесточат наказание для пособников незаконной миграции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», 13 ноября депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в КоАП, которые увеличивают штрафы за подделку миграционных документов.

Согласно утверждённым изменениям, размер взысканий составит от 5 до 10 миллионов рублей в случае первичного нарушения. Повторная подделка документов обойдётся уже от 10 до 60 миллионов рублей. Кроме того, нарушителям грозит и конфискация оборудования, на котором изготавливались фальшивые бланки.

Отметим, по информации правоохранительных органов, лишь за восемь месяцев 2024 года в России зафиксировано 4,6 тыс. фактов подделки миграционных документов, что на 16% больше, чем за нелогичный период прошлого года.

Фото из архива ИА «Высота 102»