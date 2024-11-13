Общество

Волжская ГЭС подготовилась к отопительному сезону

Общество 13.11.2024 17:39
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13.11.2024 17:39


Волжская ГЭС готова к работе осенне-зимней сезон. Соответствующий приказ о получении паспорта готовности подписан в Минэнерго России, передает V102.RU. 

На гидростанции обеспечена 100-процентная готовность электротехнического и гидромеханического оборудования, зданий и сооружений филиала к работе в отопительный период. Сотрудниками станции также отработаны противоаварийные тренировки с моделированием внештатных ситуаций. 

— Волжская ГЭС, как самая мощная гидростанция в Европе, способна в считанные минуты значительно увеличить количество вырабатываемой электроэнергии. Это особенно важно в осенне-зимний период, когда возрастает общая нагрузка на Единую энергосистему страны, — отметил главный инженер Волжской ГЭС Максим Галкин.

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