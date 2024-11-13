Волгоградец стащил чемодан у пассажира поезда и вышел в Пензе

Расследования 13.11.2024 10:52
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13.11.2024 10:52
В городе Пенза местная полиция задержала 32-летнего жителя Волгоградской области, который подозревается в краже чемодана у пассажира поезда. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на отдел Пензенского МВД на транспорте.
Инцидент произошел в ноябре этого года в поезде «Новороссийск – Нижний Новгород». Волгоградец решил забрать чемодан у пассажира из Саратова и выйти на ближайшей станции в городе Пенза. С помощью камер видеонаблюдения воришку удалось быстро вычислить и задержать.
Теперь подозреваемому грозит до двух лет колонии по ч. 1 ст. 158 УК РФ – «Кража».
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