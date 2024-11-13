В Волгограде за госизмену 14 ноября начнут судить Журавеля





В Волгограде в четверг, 14 ноября, пройдет первое заседание по уголовному делу в отношении 20-летнего Никиты Журавеля. Ранее осужденный в Грозном за сожжение Корана студент предстанет перед судом по обвинению в госизмене. Как сообщает ИА «Высота 102», заседание состоится в закрытом режиме – на процесс не допустят представителей СМИ.

Напомним, по версии следствия, Журавель активно сотрудничал с представителем службы безопасности Украины, на которого он вышел по собственной инициативе. В марте 2023 года, согласно материалам дела, студент волгоградского вуза направил сообщнику за рубежом видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС России. Также Журавель передал врагу записи с пролетающим самолетами военного назначения, данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Министерства обороны России.

Преступные действия Журавеля были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. В волгоградском управлении расследовалось и уголовное дело о госизмене.

Ранее сообщалось, что свою вину Журавель признал полностью.