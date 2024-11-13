Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая» принёс успех волгоградской школе





В Саранске прошел финал IV Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». В нём приняли участие 110 команд из 75 регионов России. Призером этого масштабного мероприятия стала команда МОУ СШ №27 из города Волгограда, она заняла 3 место в номинации «Лучшая школьная столовая города-миллионника».





Участники продемонстрировали свои навыки и умения в организации питания школьников. Повара школы №27, где оператором питания является ООО «Виво Маркет», представили на конкурсе тематический стол НейроКафе «Компас вкусов». Концепция стола заключалась в том, что школьное питание должно быть не только полезным и сбалансированным, но и модным и интересным для детей. Для этого участники обратились к новым технологиям и нейросети, которая помогла разработать современный рацион школьника.





— Участие в конкурсе «Лучшая школьная столовая» — это возможность для нашей компании продемонстрировать свои достижения и обменяться опытом с коллегами из других регионов, — прокомментировал директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев. — Мы стремимся к тому, чтобы наши услуги были не только качественными и безопасными, но и интересными и привлекательными для детей. Именно поэтому мы с командой решили использовать искусственный интеллект при разработке концепции стола.

На суд жюри были представлены зраза «Митбол», которая сочетает в себе животный белок, кальций, витамины группы В и смотрится красиво и привлекательно для детей, с картофелем по-деревенски, а также морковь по-корейски, разрешенная для детского питания. В маринаде вместо уксуса используется натуральная лимонная кислота и специи — сушёный чеснок и кориандр. На десерт был представлен капкейк «Цитрусовый» и чай с черной смородиной. Этот горячий напиток поможет школьникам зарядиться витаминами, которые так необходимы в сезон простуд.

Во время финала конкурса «Лучшая школьная столовая» оценивались не только кулинарные навыки поваров, но и их знания санитарных норм, а также умение взаимодействовать с родителями. Одним из испытаний стал блиц-турнир «Три вопроса родителей организаторам питания в школе». Команды также проходили испытания в практическом квесте: в условиях реального пищеблока школьных столовых они находили и исправляли специально допущенные ошибки.





Также в рамках IV Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая организации школьного питания. На мероприятии выступила Алла Порхун, заместитель руководителя Ассоциации ПСПиОН. Она рассказала об опыте организации родительского контроля в Волгоградской области. Алла Владимировна начала своё выступление с того, что инициатива родительского контроля должна исходить от родителей в первую очередь. Это связано с тем, что именно родители являются примером для своих детей и культура питания закладывается в семье.

— Сегодня крайне необходимо создавать условия для развития культуры питания среди школьников. И для этого наша Ассоциация предлагает конкретные инструменты, такие как создание индивидуальных школьных программ по охвату горячим питанием, обучение родителей и ответственных по питанию и многое другое, — отметила Алла Порхун.





Участие в конкурсе позволило команде школы №27 поделиться своим опытом и узнать о лучших практиках организации школьного питания в стране. Опыт, полученный в ходе подготовки и участия в мероприятии, будет использован для дальнейшего развития и улучшения качества питания в школах Волгограда.

Напомним, что уже четыре год подряд волгоградские школы и повара становятся призерами конкурса. В числе лучших были столовые МОУ СШ №75 Красноармейского района, гимназии №12 Краснооктябрьского района и гимназия №5 Ворошиловского района.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

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