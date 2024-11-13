Экономика 13.11.2024 11:17
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13.11.2024 11:17
С наступление осени итоги дачного сезона подводят не только дачники и садоводы, но и энергетики. Своим традиционным антирейтингом СНТ-должников за электроэнергию с ИА «Высота 102» поделился «Волгоградэнергосбыт».
Уточняется, что в этом годурегиональныйантирейтингразбилина две части. В одной из них собраны СНТ с самыми большими долгами. В другой – товарищества, в которых сумма просроченной задолженности, может, и не так велика, но зато настораживает динамика, с которой растет долг.
Топ-6 дачных обществ по росту задолженности за потребленную электроэнергию:
• СНТ «Моторостроитель-2» (Волгоград) –0,907 млн рублей;
• СНТ «Родник» (Городищенский р-н) – 0,365 млн рублей;
• СНТ «Якорь-2» (Светлоярский р-н) – 0,346 млн рублей;
• СНТ «Дубовское» (Дубовский р-н)– 0,273 млн рублей;
• СНТ «Долина» (Городищенский р-н) – 0,222 млн рублей;
• СНТ «Кировец» (Волгоград) – 0,184 млн рублей.
– Для садоводов этот антирейтинг может быть сигналом, что в их обществе есть проблемы с расчетами за электроэнергию, и если не навести порядок, то для должников могут наступить самые неприятные последствия – ограничение энергоснабжения, суды,аресты имущества, банкротство, – констатируют в ресурсоснабжающей организации.
Топ-25 дачных обществ по долгам за потребленную электроэнергию:
• СНТ «Родничок» (Городищенский р-н) – 24,636млн рублей;
• СНТ «Металлург» (Волгоград) – 19,890млн рублей;
• СНТ «Нефтяник-2» (Волгоград)– 17,463млн рублей;
• СНТ «Мичуринец-2» (Волгоград) – 14,829млн рублей;
• СНТ «40 лет Октября» (Волгоград) – 13,018млн рублей;
• СНТ «Садовод» (Городищенский р-н) – 11,287млн рублей;
• СНТ «Спутник» ВЗКАФ (Волгоград) – 11,217млн рублей;
• СНТ «Мичуринец» (Волгоград) – 10,947млн рублей;
• СНТ «Русь» (Волгоград) – 7,896млн рублей;
• СНТ «Золотая осень» (Волгоград) – 6,424млн рублей;
• СНТ «Медик» (Волгоград) – 6,348млн рублей;
• СНТ «Нива» (Городищенский р-н) – 5,839млн рублей;
• ТСН «Колос» (Волгоград) – 5,559млн рублей;
• СНТ «Солнечная поляна» (Светлоярский р-н) – 4,488млн рублей;
• СНТ «Мечта» при МУП «Райкомхоз» (Светлоярский р-н) – 4,427млн рублей;
• СНТ «Дубок» (Городищенский р-н) – 3,857млн рублей;
• СНТ «Ветеран» (Волгоград) – 3,479млн рублей;
• СНТ «ВОДСТРОЕВЕЦ» (Среднеахтубинский р-н) – 3,208млн рублей;
• СНТ «Усадьба» (Городищенский р-н) – 3,163млн рублей;
• СНТ «Наука» (Волгоград) – 3,110млн рублей;
• СНТ «Микояновское» (Городищенский р-н) – 2,868млн рублей;
• СНТ «Связист» (Городищенский р-н) – 2,211млн рублей;
• СНТ «им.62 Армии» (Городищенский р-н) – 2,153млн рублей;
• СНТ «Садовод» (Калачевский р-н) – 1,864млн рублей;
• СНТ «Наука-1» (Волгоград) – 1,512млн рублей.
Энергетики напоминают всем дачникам и садоводам, что решением многих проблем с долгами за электроэнергию может стать заключение прямого договора каждого члена СНТ с гарантирующим поставщиком. В этом случае расчеты за потребленное электричество производятся напрямую с энергосбытовой компанией и не зависят от долгов соседей-неплательщиков.
Фото из архива V102.RU
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