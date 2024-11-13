Экономика

В Волгограде опубликовали антирейтинг СНТ с внушительными долгами за свет

Экономика 13.11.2024 11:17
0
13.11.2024 11:17


С наступление осени итоги дачного сезона подводят не только дачники и садоводы, но и энергетики. Своим традиционным антирейтингом СНТ-должников за электроэнергию с ИА «Высота 102» поделился «Волгоградэнергосбыт». 
Уточняется, что в этом годурегиональныйантирейтингразбилина две части. В одной из них собраны СНТ с самыми большими долгами. В другой – товарищества, в которых сумма просроченной задолженности, может, и не так велика, но зато настораживает динамика, с которой растет долг. 
Топ-6 дачных обществ по росту задолженности за потребленную электроэнергию:
• СНТ «Моторостроитель-2» (Волгоград) –0,907 млн рублей;
• СНТ «Родник» (Городищенский р-н) – 0,365 млн рублей;
• СНТ «Якорь-2» (Светлоярский р-н) – 0,346 млн рублей;
• СНТ «Дубовское» (Дубовский р-н)– 0,273 млн рублей;
• СНТ «Долина» (Городищенский р-н) – 0,222 млн рублей;
• СНТ «Кировец» (Волгоград) – 0,184 млн рублей.
Для садоводов этот антирейтинг может быть сигналом, что в их обществе есть проблемы с расчетами за электроэнергию, и если не навести порядок, то для должников могут наступить самые неприятные последствия – ограничение энергоснабжения, суды,аресты имущества, банкротство, – констатируют в ресурсоснабжающей организации.
Топ-25 дачных обществ по долгам за потребленную электроэнергию:
• СНТ «Родничок» (Городищенский р-н) – 24,636млн рублей;
• СНТ «Металлург» (Волгоград) – 19,890млн рублей;
• СНТ «Нефтяник-2» (Волгоград)– 17,463млн рублей;
• СНТ «Мичуринец-2» (Волгоград) – 14,829млн рублей;
• СНТ «40 лет Октября» (Волгоград) – 13,018млн рублей;
• СНТ «Садовод» (Городищенский р-н) – 11,287млн рублей;
• СНТ «Спутник» ВЗКАФ (Волгоград) – 11,217млн рублей;
• СНТ «Мичуринец» (Волгоград) – 10,947млн рублей;
• СНТ «Русь» (Волгоград) – 7,896млн рублей;
• СНТ «Золотая осень» (Волгоград) – 6,424млн рублей;
• СНТ «Медик» (Волгоград) – 6,348млн рублей;
• СНТ «Нива» (Городищенский р-н) – 5,839млн рублей;
• ТСН «Колос» (Волгоград) – 5,559млн рублей;
• СНТ «Солнечная поляна» (Светлоярский р-н) – 4,488млн рублей;
• СНТ «Мечта» при МУП «Райкомхоз» (Светлоярский р-н) – 4,427млн рублей;
• СНТ «Дубок» (Городищенский р-н) – 3,857млн рублей;
• СНТ «Ветеран» (Волгоград) – 3,479млн рублей;
• СНТ «ВОДСТРОЕВЕЦ» (Среднеахтубинский р-н) – 3,208млн рублей;
• СНТ «Усадьба» (Городищенский р-н) – 3,163млн рублей;
• СНТ «Наука» (Волгоград) – 3,110млн рублей;
• СНТ «Микояновское» (Городищенский р-н) – 2,868млн рублей;
• СНТ «Связист» (Городищенский р-н) – 2,211млн рублей;
• СНТ «им.62 Армии» (Городищенский р-н) – 2,153млн рублей;
• СНТ «Садовод» (Калачевский р-н) – 1,864млн рублей;
• СНТ «Наука-1» (Волгоград) – 1,512млн рублей.
Энергетики напоминают всем дачникам и садоводам, что решением многих проблем с долгами за электроэнергию может стать заключение прямого договора каждого члена СНТ с гарантирующим поставщиком. В этом случае расчеты за потребленное электричество производятся напрямую с энергосбытовой компанией и не зависят от долгов соседей-неплательщиков.
Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
13.11.2024 10:44
Экономика 13.11.2024 10:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.11.2024 16:08
Экономика 12.11.2024 16:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2024 11:08
Экономика 12.11.2024 11:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.11.2024 09:31 Реклама
Экономика 12.11.2024 09:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2024 07:27
Экономика 12.11.2024 07:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.11.2024 15:46 Реклама
Экономика 11.11.2024 15:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2024 08:01
Экономика 10.11.2024 08:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.11.2024 16:25
Экономика 09.11.2024 16:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.11.2024 08:19
Экономика 09.11.2024 08:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.11.2024 19:27
Экономика 08.11.2024 19:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.11.2024 14:07 Реклама
Экономика 08.11.2024 14:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.11.2024 18:28
Экономика 07.11.2024 18:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.11.2024 14:01
Экономика 07.11.2024 14:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.11.2024 12:43
Экономика 07.11.2024 12:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.11.2024 15:32 Реклама
Экономика 06.11.2024 15:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:41
ЕР будет наблюдать за ходом капремонта зданий образовательной сферыСмотреть фотографии
11:20
«Кое-кто немало взволнован»: в Волгограде Бочаров после громкого заявления отправился на Совет облдумыСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде опубликовали антирейтинг СНТ с внушительными долгами за светСмотреть фотографии
10:52
Волгоградец стащил чемодан у пассажира поезда и вышел в ПензеСмотреть фотографии
10:44
Цены на молоко проверят в Волгограде по поручению генпрокурора РФСмотреть фотографии
10:29
В Волжском создательницу кредитной пирамиды приговорили к 6 годам колонииСмотреть фотографии
10:28
В Волгоградской области в новом году на экологию направят более миллиардаСмотреть фотографии
10:27
Инвестиции в будущее: T2 оценила цифровые проекты волгоградских школьниковСмотреть фотографии
10:02
Четырехкилометровый участок новой трассы под Волгоградом готов на 99%Смотреть фотографии
09:46
В Волгограде разыскивают виновника жуткого ДТП на ул. ЕременкоСмотреть фотографии
09:34
Момент лобового удара Range Rover и трамвая в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:34
ФСБ изъяла из дома волгоградца арсенал оружияСмотреть фотографии
09:11
Бастрыкин заинтересовался бесчинством цыган в общежитии ВолжскогоСмотреть фотографии
08:34
«Золотая» дорога? Жители Краснослободска указали на странности ремонта улицы МосковскойСмотреть фотографии
06:32
В Волгоградской области деятелям культуры надбавят премиальные до 500 тыс. рублейСмотреть фотографии
21:14
В Волгограде к Новому году избавят обочины от травыСмотреть фотографии
20:39
«Платных парковок не будет»: власти Волжского объяснили закупку спецкомплекса фото- и видеофиксацииСмотреть фотографии
20:19
Андрей Бочаров предложил разрешить партиям отзывать депутатовСмотреть фотографии
19:43
«Мираж» выступит перед матчем сборных России и Сирии в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:31
Мэрия Волгограда заподозрила аэропорт в незаконной рекламе маркетплейса на фасадеСмотреть фотографии
19:08
Волгоградку заставили выселить кошек и собак после жалоб соседейСмотреть фотографии
18:13
300 танцоров, Носков и Ivan откроют матч Россия – Сирия на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
17:36
Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфриСмотреть фотографии
17:18
Сергей Кравцов и Владимир Якушев оценили комплекс патриотического воспитания «Юный ястреб»Смотреть фотографии
17:13
Волгоградцу дали 10 лет «строгача» за убийство братаСмотреть фотографии
16:53
Прокуратура добилась отмены решения горсуда по делу бежавшего в Турцию владельца «Диана Тур»Смотреть фотографии
16:08
Волгоградские студенты побывали на масштабной производственной экскурсииСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде осудили сотрудника Росреестра за гибель подчиненногоСмотреть фотографии
15:44
Госдума запретила усыновление российских детей в странах, разрешающих смену полаСмотреть фотографии
15:29
«Требуется перезагрузка»: власти Волгограда объяснили «зависание» трамваев на линии СТСмотреть фотографии
 