Таможенники отправили китайского мыла на 14,5 млн рублей в зону СВО









Более 20 тонн конфискованного хозяйственного мыла из Китая передали в зону специальной военной операции таможенники. Как рассказали V102.RU в пресс-службе Астраханской таможни ЮТУ, мыло стоимостью 14,5 миллионов рублей было ввезено в Россию в обход уплаты таможенных пошлин и налогов.





Порядка 98 тысяч кусков мыла были обнаружены сотрудниками при проверке грузовых транспортных средств в Волгоградской области, следовавших из Казахстана.





– За 9 месяцев 2024 года общая стоимость переданных товаров (детские игрушки, роликовые коньки, телевизор, строительные и хозяйственные принадлежности, автомобили, лесоматериалы и другие товары) составила более 34 млн рублей, – рассказали в Астраханской таможне.





Фото Астраханской таможни



