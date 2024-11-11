Таможенники отправили китайского мыла на 14,5 млн рублей в зону СВО

Расследования 11.11.2024 14:17
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11.11.2024 14:17
Более 20 тонн конфискованного хозяйственного мыла из Китая передали в зону специальной военной операции таможенники. Как рассказали V102.RU в пресс-службе Астраханской таможни ЮТУ, мыло стоимостью 14,5 миллионов рублей было ввезено в Россию в обход уплаты таможенных пошлин и налогов.
Порядка 98 тысяч кусков мыла были обнаружены сотрудниками при проверке грузовых транспортных средств в Волгоградской области, следовавших из Казахстана.
– За 9 месяцев 2024 года общая стоимость переданных товаров (детские игрушки, роликовые коньки, телевизор, строительные и хозяйственные принадлежности, автомобили, лесоматериалы и другие товары) составила более 34 млн рублей, – рассказали в Астраханской таможне.
Фото Астраханской таможни
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