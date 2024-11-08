В Михайловке школьник пострадал в массовом ДТП с тремя иномарками

7 ноября в Михайловке Волгоградской области произошло ДТП с тремя легковыми автомобилями. Как сообщает ИА «Высота 102», иномарки столкнулись вечером вблизи перекрёстка ул. Крупской и ул. Тишанской.
- В 21:45 напротив д. № 91 по ул. Крупской произошло столкновение автомашин Great Wall, Renault Logan и Mitsubishi Outlander, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Отметим, в результате массовой аварии пострадал 9-летний школьник. Несовершеннолетний находится в автомобиле Mitsubishi. Прибывшей каретой скорой помощи ребёнок был доставлен в ближайшую больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области