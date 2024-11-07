Футболисты и регбисты «Ротора» стали на время болельщиками

Отметим, что волгоградские регбисты и гандболистки уже на протяжении долгого времени посещают игры своих команд и, можно сказать, дружат клубами. А вот для футбольного коллектива вчерашний гандбольный поединок оказался первым организованным посещением матча «Динамо-Синары». Вместе со спортсменами встречу на «Динамо Арене» посетили главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев и спортивный директор клуба Андрей Дуров.
«Ротор» сейчас активно готовится к игре 18-го тура Первой лиги, которая состоится завтра, 8 ноября. Сине-голубые на «Волгоград Арене примут ФК «Сочи». Начало поединка в 19-00 ч.
Фото: СК «Ротор» vk.com