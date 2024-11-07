Спорт

Футболисты и регбисты «Ротора» стали на время болельщиками

Спорт 07.11.2024 19:13
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07.11.2024 19:13


Футболисты и регбисты спортивного клуба «Ротор» накануне, 6 ноября, поддержали гандболисток «Динамо-Синары» в домашнем матче очередного тура предварительного этапа женской Суперлиги против ижевского «Университета», в котором бело-голубые уверенно выиграли со счетом 38:25, сообщает V102.RU.

Отметим, что волгоградские регбисты и гандболистки уже на протяжении долгого времени посещают игры своих команд и, можно сказать, дружат клубами. А вот для футбольного коллектива вчерашний гандбольный поединок оказался первым организованным посещением матча «Динамо-Синары». Вместе со спортсменами встречу на «Динамо Арене» посетили главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев и спортивный директор клуба Андрей Дуров.
 
«Ротор» сейчас активно готовится к игре 18-го тура Первой лиги, которая состоится завтра, 8 ноября. Сине-голубые на «Волгоград Арене примут ФК «Сочи». Начало поединка в 19-00 ч.
 
Фото: СК «Ротор» vk.com

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