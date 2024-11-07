Фургон Ozon с товарами разорвало на части в ДТП под Волгоградом

В Городищенском районе Волгоградской области фургон Ozon попал в дорожно-транспортное происшествие с грузовиком Volvo. В настоящее время, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по региону, на месте происшествия устраняют последствия ДТП. Судя по опубликованным кадрам, перевозивший товары автомобиль в буквальном смысле разорвало на части.





По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло около 10.40 час. на 947-м километре трассы Р-22 «Каспий».

– По предварительным данным, водитель автомашины «Газель» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль. В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» с травмами доставлен в медучреждение, – сообщили в главке полиции.





На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области