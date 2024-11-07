Федеральные новости

Россиянам запретят болеть? Минздрав предложил ограничить количество больничных

Федеральные новости 07.11.2024 06:36
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07.11.2024 06:36


С 1 сентября 2025 года в России планируют усилить борьбу с купленными больничными. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», Минздрав разработал проект приказа, ограничивающий количество листов нетрудоспособности, выданных в течение полугода на одного человека.

Документ предполагает, что в течение шести месяцев пациент может рассчитывать на четыре полноценных больничных сроком по 15 дней. Однако пятый лист нетрудоспособности врач сможет выписать не более чем на три дня.

Пациентам, которым потребуются больничные дни сверх утверждённого норматива, придётся будет обосновать эту необходимость. Для этого вводится комиссионная процедура.

По мнению экспертов Минздрава, ужесточение порядка выдачи листов нетрудоспособности позволит сократить количество «мнимых больных» и, напротив, за счёт комиссионного рассмотрения тяжёлых случаев повысить выявляемость сложных патологий.

Однако предусмотрены будут и исключения. Новый порядок не должен распространяться на людей, ранее находившихся на больничном по уходу за родственниками, проходивших реабилитацию, а также болеющих гепатитом, сахарным диабетом, онкологией, ВИЧ, туберкулёзом, гепатитом и психическими расстройствами.

Отметим, в настоящее время инициатива проходит этап общественных обсуждений.

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