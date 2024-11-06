Общество

«Фекальный» дом, о котором знает Бастрыкин, погрузился в Волгограде в холод и мрак

Общество 06.11.2024 14:32
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06.11.2024 14:32


Жители многоквартирного дома №1Б по улице Скосырева в Центральном районе Волгограда снова оказались в сложной ситуации. Как сообщили V102.RU волгоградцы, девятиэтажный дом уже пятые сутки остается без электричества из-за потопа в подвальном помещении здания. 

Местные жители уже не первый раз обращаются в редакцию информагентства с коммунальными проблемами и жалобами на бездействия УК. Так, в феврале 2024 года стало известно о том, что горожане на протяжении трех лет оплачивали в прямом смысле слова фантазии УК. Выяснилось, что при начислении платы за ЖКУ организация завышала площади жилых и нежилых помещений, включала в квитанции стрижку и полив газона, очистку приямков, которых никогда не было на территории многоквартирного дома.

В марте этого же года волгоградцы столкнулись уже с новой бедой – подвал многоквартирного дома превратился в фекальное озеро. Спустя месяц озеро всплыло в квартирах. После многолетних испытаний волгоградцы рассказали о своих проблемах в программе «Мужское / Женское» в прямом эфире федерального канала. Тогда на ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин, после чего было возбуждено уголовное дело

На этот раз подвал многоквартирного дома оказался затоплен из-за аварии на внутридомовых сетях. В результате вышли из строя электрощитки. 

– После стольких лет борьбы мы думали выдохнуть и начать наконец-то спокойно жить. Но, видимо, это уже становится нашим проклятьем. В очередной раз нами стала управлять организация-пустышка – ООО «УК Аэропорт», которая не реагирует на наши просьбы. Моя мать, пенсионерка, сидит с 1 ноября без отопления и электричества из-за них. Как вы понимаете, в 9-эажном доме нет газа. Естественно, ни микроволновку, ни чайник, ни даже электрическую плиту она включить не может, – рассказал волгоградец. 

Обращения в Госжилнадзор и администрацию города, по словам мужчины, расшевелить представителей управляющей организации также не помогли. 

– Нам нужно вернуть тепло и электричество в наш дом. Мы хотим забыть о постоянных проблемах и начать нормально жить, а не существовать, – говорят жильцы дома №1б по улице Скосырева в надежде, что на них обратят внимание надзорные органы. 

Напомним, ООО «УК Аэропорт» зарегистрировано 1 июля 2024 года межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Волгоградской области. Учредителем и генеральным директором организации является Ярославцева Ирина Николаевна. В разные периоды времени она также выступала руководителем или учредителем таких организаций, как ООО «УО «Гала Парк», ООО «УК Жилищный Стандарт», ООО «Парадигма», ООО «УК Управление жилым фондом», ООО «УК «Омега». Первые три прославились на весь Волгоград, получив в управление от городских властей десятки проблемных домов, собирая с жильцов деньги, но фактически не оказывая положенного по закону объёма услуг.

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